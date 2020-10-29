İstabul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yılı kutlamaları kapsamında İstanbul Valiliğinde tören düzenlendi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, törendeki konuşmasında, cumhuriyetin, 20. yüzyılda sathı vatanda bütün yokluklara rağmen gözünü kırpmadan, korkmadan cepheye atılan inanmış ecdadın en büyük zaferi, tasada ve kıvançta bir olan milletin eseri olduğunu belirtti.

"29 Ekim 1923'te Atatürk tarafından ilan edildiği o günden beri her gün, hepimiz Cumhuriyetiz." diyen Yerlikaya, cumhuriyetin bütün evlatlarının, herkesin Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, sadece bir kavram, bir tanım değil; köklü bir medeniyetin, değerler sisteminin son halkası olduğunu ifade eden Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Cumhuriyetimizin temelinde; bilgelik, medeniyet, ilerleme ve yükselme ruhu var. Yaşama azmi ve yaşatma gayreti var. Kadim bir mirasın sahibi olarak milletimize, memleketimize, coğrafyamıza ve insanlığa karşı vazifelerimiz var. Bu sebeple sahada olduğu gibi masada, mücadele meydanında olduğu gibi kürsüde; medeniyetimiz, memleketimiz, milletimiz, insanlık ve dünya için bulunuyoruz. 2023, 2053, 2071 vizyonlarını, bu şuurla; tarih boyunca izlediğimiz Hakk'a, hakikate, doğruya ve doğruluğa olan kutlu yolculuğumuzun, rotası olarak takip ediyoruz, takip edeceğiz."

Vali Yerlikaya, "Cumhuriyetin hür ve eşit vatandaşları olarak biz, hepimiz, bulunduğumuz her yerde, ifa ettiğimiz her görevde, bürokrat, memur, işçi, öğretmen... Genç, yaşlı, kadın, erkek... İstiklal ve istikbal için unvansız ve ayrımsız mücadele eden atalarımız gibi yeni başarılar elde etmekle mükellefiz. Üstlendiğimiz bu sorumluluk, bir tercih değil, varlık yokluk meselesi. Her birimiz, bu bilinçle, geleceğe doğru yeni yollar açacak, inşallah medeniyet ve cumhuriyetimizin bayrağını dünyanın gönderinde en yükseğe taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de dahili ve harici düşmanların olmaya devam edeceğini dile getiren Yerlikaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Onlara karşı parolamız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Zafer, zafer benimdir, diyenindir.' sözü olacak. Önümüze çıkan her engeli bu inanç ve özgüvenle aşacak, varisi olduğumuz Cumhuriyeti ilelebet yükseltmeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 97. yılında her zamanki gür sesimizle 'Hakimiyet milletindir', 'Sonsuza dek Cumhuriyet' diyeceğiz. Bu duygularla, Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kıymetli silah arkadaşları olmak üzere cumhuriyetimizi kuran tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Milletimizin selameti, devletimizin bekası ve ay yıldızlı bayrağımız uğrunda şehit düşen, gazi olan tüm vatan evlatlarına şükranlarımı sunuyorum. Ruhları şad, makamları ali olsun, Allah hepsinden razı olsun. Mazi bizim, bugün bizim, istikbal bizim. Hepimiz Cumhuriyetiz. Cumhuriyetimizin 97. yılı kutlu olsun."

Vali Yerlikaya, konuşmasının ardından katılımcıların tebriklerini kabul etti.

Törene 1. Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hüseyin Aksu, askeri, mülki, idari ve siyasi erkan ile yabancı misyon temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, STK ve oda temsilcileri katıldı.

Törene katılanlara İstanbul Valiliği tarafından hazırlanan İzzet Keribar’ın 1950’lerden 1980’lere kadar siyah, beyaz İstanbul fotoğraflarından oluşan "İki İstanbul" kitabı hediye edildi.