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Aktüel İstabul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
Aktüel

İstabul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolculara Türk bayrakları dağıtıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 10:19:03 -
İstabul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yolculara Türk bayrakları dağıtıldı.

Cumhuriyetin 97. yılı, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da coşkuyla kutlanıyor. Kutlamalar dolayısıyla havalimanı içerisinde birçok noktaya dev Türk bayrakları ile Mustafa Kemal Atatürk posterleri asıldı.

Dijital ekranlardan Türkçe ve İngilizce Cumhuriyet bayramı kutlanırken, kontuarlar da Türk bayraklarıyla donatıldı.

Havalimanı girişinde güvenlik kontrolünden geçen yolculara, görevliler tarafından Türk bayrakları dağıtıldı. Çocuklar ve bazı yabancı ülke vatandaşları bayraklarla poz verip, kameralara el sallayarak Cumhuriyet Bayramı coşkusuna eşlik etti.

Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG de Cumhuriyet'in 97. yılı için görüntülü bir kutlama mesajı yayınladı. Şirketin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşım ilgiyle karşılandı.

Öte yandan bayram tatilini hafta sonu tatiliyle birleştiren vatandaşların terminalde seyahat yoğunluğu oluşturduğu görüldü.

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