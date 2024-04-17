İşsizlik Sigortası Fonu 218 milyar 266 milyon liraya ulaştı
İşsizlik Sigortası Fonu, mart sonu itibarıyla 218 milyar 266 milyon liralık varlığa ulaştı.
Geçen yılı 196 milyar 950 milyon 756 bin lirayla kapatan fon, sigortalının prime esas aylık brüt kazancı üzerinden hesaplanan yüzde 2 işveren, yüzde 1 sigortalı kesintileri ve yüzde 1 devlet payı geliriyle büyümesini sürdürüyor. İşsizlik Sigortası Fonu, 2024’ün ilk üç aylık döneminde yaklaşık 21.3 milyar lira büyüyerek, mart sonu itibarıyla 218 milyar 266 milyon liralık varlığa ulaştı.