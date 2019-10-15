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İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 3,1 puan artışla yüzde 13,9 oldu.

15 Ekim 2019 Salı 10:26
İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de b temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 3,1 puan artarak yüzde 13,9'a yükseldi. Bu dönemde işsiz sayısı 1 milyon 65 bin kişilik artışla 4 milyon 596 bin kişi olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 65 bin kişi artarak 4 milyon 596 bin kişiye çıktı. İşsizlik oranı 3,1 puan yükselerek yüzde 13,9 oldu.

İşsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre ise 0,9 puan arttı.

Tarım dışı işsizlik oranı 3,6 puanlık artışla yüzde 16,5 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 7,2 puan yükselerek yüzde 27,1 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 3,2 puan artışla yüzde 14,2 olarak gerçekleşti.

 

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 10:26
  1. temmuz
  2. TÜİK
  3. Türkiye İstatistik Kurumu
  4. işsiz sayısı
  5. İşsizlik rakamları
  6. Anadolu Ajansı

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  • II.MuratII.Murat29 dk önce
    Baskanlik sistemine,gecildiginde ucacak,kacacaktik.Bir kisinin her seye karar verme sisteminin fayda getirecegi imkänsizdir.Bu olumsuzluklarin nedeni,kurumlarin calisamamasi,kararlarin yukarilarda alinmasi.Bunlar bizim daha iyi günlerimiz.

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