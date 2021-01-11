İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2020 dönemi iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Türkiye genelinde bir önceki yıl 15 ve üzeri yaş grubunda işsiz sayısı Ekim 2020'de 391 bin kişi azalarak aynı döneme göre 4 milyon 5 bin kişi olarak kaydedildi. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,7 puan azalarak yüzde 12,7 oldu.

Tarım dışı işsizlik oranı 0,9 puanlık azalışla yüzde 14,8 olarak hesaplandı.

15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı söz konusu ayda 0,4 puan azalarak yüzde 24,9'a geriledi. 15-64 yaş grubu için işsizlik oranı 0,7 puanlık azalışla yüzde 13 olarak belirlendi.

İstihdam edilen kişi sayısı geçen yıl Ekim ayında 2019'un aynı ayına göre 896 bin kişi azalarak 27 milyon 447 bin kişi olurken, istihdam oranı 2,3 puan azalarak yüzde 43,6 oldu.

Bu dönemde istihdam edilen kişi sayısı tarım sektöründe 242 bin, sanayi sektöründe 82 bin ve hizmet sektöründe 684 bin kişi azalırken, inşaat sektöründe 110 bin kişi artmıştır. İstihdam edilenlerin yüzde 17,6'sı tarımda, yüzde 20,3'ü sanayide, yüzde 6,4'ü inşaatta ve yüzde 55,7'si hizmet sektöründedir.

Ekim 2020'de işgücü bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 288 bin kişi azalarak 31 milyon 452 bin kişiye düşerken, işgücüne katılma oranı 3 puanlık azalışla yüzde 50 oldu.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmayanların toplam çalışan içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışan oranı geçen yılın Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,9 puan azalarak yüzde 31 oldu. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı da 2019'un aynı dönemine göre 3,6 puan düşerek yüzde 19,9'a geriledi.

Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı Ekim 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre 0,1 puan artarak yüzde 12,9 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 39 bin artarak 4 milyon 13 bin kişiye ulaştı.

Mevsimsellikten arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 0,1 puan azalarak yüzde 43,2 oldu. İstihdam edilen kişi sayısı 1000 kişi artarak 27 milyon 191 bin kişi olarak tahmin edildi.

Mevsimsellikten arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre değişiklik göstermeden yüzde 49,6 olarak belirlendi. İş gücüne katılan kişi sayısı 40 bin artarak 31 milyon 204 bin kişiye ulaştı.

Ekonomik aktiviteye göre mevsimsellikten arındırılmış istihdam tarım sektöründe 6 bin, sanayi sektöründe 67 bin artarken, inşaat sektöründe 2 bin, hizmet sektöründe 70 bin azaldı.