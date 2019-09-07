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İşsizlik parası nereye yatıyor?

İşsizlik ödeneğine başvuran ve ilk kez işsizlik maaşı alacak olanların merak ettiği soruyu cevaplıyoruz. Peki, işsizlik parası nereye yatıyor?

07 Eylül 2019 Cumartesi 19:13
İşsizlik parası nereye yatıyor?

İşsizlik ödeneğine başvuran ve ilk kez işsizlik maaşı alacak olanların merak ettiği soruyu cevaplıyoruz. Peki, işsizlik parası nereye yatıyor?

İşsizlik maaşı nedir?

Sigortalı işsizlere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için yine Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan ödemedir.

İşsizlik maaşına nasıl başvuru yapılır?

İşsiz kaldıktan sonra "İşsizlik ödeneğine başvuru nasıl yapılır?" sorusunun cevabını aramaya başlamanız son derece normal. Peki, işsizlik ödeneğine başvuru nasıl yapılır? Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik parası nereye yatıyor?

İlk kez işsizlik ödeneğinden maaş alacakların merak ettiği ise paralarını nereden çekecekleri. İşsizlik ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

Sigortalı işsizler, TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte her hangi bir PTTBank şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alabilirler.

Altı ay süreyle işlem görmeyen hesaplardaki ödenekler İşsizlik Sigortası Fonuna sigortalı bazında emanet olarak alınmaktadır. Beş yıllık dönemde başvuran sigortalı işsizlere hak etmiş oldukları işsizlik ödenekleri emanet hesaptan ödenmektedir. Söz konusu süreyi geçirenlere ödeme mahkeme kararıyla yapılabilmektedir.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 19:13
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