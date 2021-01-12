İşsizlik oranları düşüş eğiliminde

Aynı dönemde işsizlik oranı 0,7 puanlık azalışla yüzde 12,7, tarım dışı işsizlik oranı ise 0,9 puanlık azalışla yüzde 14,8 olarak hesaplandı.

Durum iyiye gidiyor

2020 Ekim ayında 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0,4 puan daralarak yüzde 24,9 seviyesine çekildi. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda da 0,7 puanlık düşüşle yüzde 13 olarak belirlendi.

İnşaat sektörü öne çıktı

İstihdam edilenlerin sayısı 2019 Ekim ayına kıyasla 896 bin azalarak 27 milyon 447 bin oldu. İstihdam oranı ise 2,3 puan azalıp yüzde 43,6’ya geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 242 bin, sanayi sektöründe 82 bin, hizmet sektöründe 684 bin düştü. İnşaat sektöründe ise 110 bin arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,6’sı tarım, yüzde 20,3’ü sanayi, yüzde 6,4’ü inşaat, yüzde 55,7’si ise hizmet sektöründe yer aldı.

Kayıt dışına darbe

İş gücü, 2020 Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 288 bin azalarak 31 milyon 452 bin oldu. İş gücüne katılma oranı 3 puanlık azalışla yüzde 50’ye indi. Kayıt dışı çalışanların oranı, 3,9 puan azalarak yüzde 31 oldu. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı da 3,6 puan düşerek yüzde 19,9’a geriledi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik, 2020 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 0,1 puan artarak yüzde 12,9 oldu. İşsiz sayısı 39 bin artarak 4 milyon 13 bine ulaştı. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki dönemle karşılaştırıldığında 0,1 puan azalarak yüzde 43,2’ye düştü. İstihdam edilenlerin sayısı bin artarak 27 milyon 191 bin kişi olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı değişim göstermeyerek yüzde 49,6 olarak saptandı. İş gücüne katılan sayısı 40 bin artarak 31 milyon 204 bini buldu.

Ekonomik faaliyete göre mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 6 bin, sanayi sektöründe 67 bin artarken; inşaat sektöründe 2 bin, hizmet sektöründe 70 bin azaldı.

Ekonomistler, işsizlik rakamlarının aşağıya gelmesini memnuniyetle karşıladılar ve “Veriler 2021 içi ümitlerimizi arttırıyor. Öyle görünüyor ki yarın bugünden daha iyi olacak” dediler.