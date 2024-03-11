İşsizlik oranı belli oldu

İşsizlik oranı ocak ayında 0,2 puan artarak yüzde 9,1 olarak gerçekleşti. İşsiz sayısı geçen aya göre 85 bin kişi artarak 3 milyon 214 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayı işsizlik verilerini açıkladı.

Hane halkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı ocak ayında bir önceki aya göre 85 bin kişi artarak 3 milyon 214 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşti.

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İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,7 iken kadınlarda yüzde 11,7 olarak tahmin edildi.