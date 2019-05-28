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İşsizlik maaşları ne zaman yatırılacak? | İşsizlik ödeneği yatırılma tarihi

5 Haziran 2019 tarihinde ödenmesi gereken işsizlik ödeneğinin, Ramazan Bayramı'nın resmi tatil olması dolayısıyla, ne zaman yatırılacağı, işsizlik maaşı alan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bakan Selçuk bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, İşsizlik maaşları ne zaman yatırılacak? İşte işsizlik ödeneği yatırılma tarihi...

28 Mayıs 2019 Salı 19:16
İşsizlik maaşları ne zaman yatırılacak? | İşsizlik ödeneği yatırılma tarihi

5 Haziran 2019 tarihinde ödenmesi gereken işsizlik ödeneğinin, Ramazan Bayramı'nın resmi tatil olması dolayısıyla, ne zaman yatırılacağı, işsizlik maaşı alan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bakan Selçuk bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, İşsizlik maaşları ne zaman yatırılacak? İşte işsizlik ödeneği yatırılma tarihi...

İşsizlik maaşları ne zaman yatırılacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ramazan Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle, İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneğinin ödeme tarihlerinin 31 Mayıs 2019’a alındığını söyledi.

Bu sayede işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanan vatandaşların ödemelerini bayram öncesi alabileceğini ifade eden Bakan Selçuk, vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Selçuk ayrıca, vatandaşların T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanları ile birlikte PTT şubelerine başvurarak ödemelerini alabileceklerini belirtti.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 19:16
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