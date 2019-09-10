İşsizlik maaşı tavan miktarı ne kadar? İşsizlik maaşı almak isteyen vatandaşlar bu konu hakkındaki detayları merak ediyor. İşsizlik maaşında bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılardan isteğe bağlı prim ödeyenler sandıklara tabi sigortalılar ve ülkemizde çalışma vizesi ile çalışan yabancı işçilerin alma hakkı olan işsizlik ödeneği tavan miktarı ne kadar?

İşsizlik maaşı tavan miktarı ne kadar?

Kişiler sigortalı işsiz olarak nitelendirilen süreler içerisinde almış oldukları ödeneklerin miktarı hiçbir suretle asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’ni aşamaz. Buna göre en yüksek işsizlik maaşı brüt 2.046,72-‘dir.

İşsizlik maaşını kimler alamaz?

İşsizlik sigortası kapsamında olmayan sigortalılardan başlıcaları;

Memurlar, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’na tabi çalışanlar,

Hakimler ve Savcılar Kanunu’na tabi çalışanlar,

Yüksek Öğretim Kanunu’na, Yüksek Öğretim Personel Kanunu’na tabi çalışanlar,

Bağ-kurlular (işsizlik sigortası yerine esnaf ahilik sandığı)

Hizmet akdine dayalı çalışmayanlar,

İşçi sendika ve konfederasyonları ile sendika başkanlıklarına seçilenler,

Bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan film, tiyatro, gösteri, ses, müzik, resim, heykel ve benzeri işlerde uğraşanlardan hizmet akdi ile çalışmayanlar,

Askerlik hizmetini er veya erbaş olarak yapanlar ile yedek subay okulu öğrencileri

Meslek lisesi veya yükseköğrenimde staja tabi tutulan öğrenciler,

Ceza infaz kurumunda çalıştırılan hükümlüler,

Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstelenen işverenlerce yurtdışındaki işyerlerinde çalışmak üzere götürülen Türk İşçilerdir.