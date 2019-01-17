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İşsizlik maaşı son durum 2019 işsizlik maaşı ne kadar oldu

Meclis kabul etti! İşsizlik maaşı almak için 120 gün çalışmışlık şartı kalkıyor! Hizmet “akdine tabi” çalışmışlık şartı geldi! İşte detaylar!

17 Ocak 2019 Perşembe 16:59
İşsizlik maaşı son durum 2019 işsizlik maaşı ne kadar oldu

Meclis kabul etti! İşsizlik maaşı almak için 120 gün çalışmışlık şartı kalkıyor! Hizmet “akdine tabi” çalışmışlık şartı geldi! İşte detaylar!

TBMM Genel Kurulunda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'lerde  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre, işsizlik ödeneğinden yararlanmak için "son 120 günlük prim ödeyerek  sürekli çalışma" şartı kaldırıldı. "hizmet akdine tabi" olarak çalışmak yeterli  olacak. Böylece, 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık  hallerinden kaynaklı ödememe durumu ortadan kaldırılmış oldu.  

EN DÜŞÜK YAŞLILIK AYLIĞI  BİN LİRA

Malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile her ay  itibarıyla yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil bin  liradan az olamayacak. Ölüm sigortasından yapılan ödemeler toplamı ise bu tutarın hak  sahiplerinin hisseleri oranı esas alınarak tespit olunacak tutarından az  olamayacak. Bu düzenleme kapsamında hesaplanan aylıklar, belirlenen tutardan  düşükse aradaki fark Hazine'den tahsil edilecek. Uluslararası sosyal güvenlik  sözleşmeleri gereğince bağlanan kısmi aylıklar için bu hüküm uygulanmayacak.

 

 

 

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 16:59
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