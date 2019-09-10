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İşsizlik maaşı kaç ay verilir?

2019 yılı işsizlik maaşı tutarları ve işsizlik maaşı şartları değişti. 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında içeriği tanımlanmış olan işsizlik maaşı sigortalı çalışanlar için yasadaki şartları sağlamış olmaları şartıyla geçici bir güvenlik sistemi olan işsizlik ödeneğine başvurmak isteyenler işsizlik maaşı ile ilgili aramalarda bulunuyor. İşsizlik maaşı kaç ay verilir? sorusu da merak edilen ayrıntılar arasında. Peki, İşsizlik maaşı kaç ay verilir? İşte detaylar...

10 Eylül 2019 Salı 20:00
İşsizlik maaşı kaç ay verilir?

2019 yılı işsizlik maaşı tutarları ve işsizlik maaşı şartları değişti. 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında içeriği tanımlanmış olan işsizlik maaşı sigortalı çalışanlar için yasadaki şartları sağlamış olmaları şartıyla geçici bir güvenlik sistemi olan işsizlik ödeneğine başvurmak isteyenler işsizlik maaşı ile ilgili aramalarda bulunuyor. İşsizlik maaşı kaç ay verilir? sorusu da merak edilen ayrıntılar arasında. Peki, İşsizlik maaşı kaç ay verilir? İşte detaylar...

İşsizlik maaşı kaç ay verilir? 

Sigortalı olarak çalışmakta iken işsiz kalan işçinin işsizlik ödeneğini almaya hak kazanması halinde sigortalı işsizin ne kadar süre işsizlik maaşı alacağı ise son 3 yıl içerisinde ödenen işsizlik prim süresine göre değişmektedir.

İşsizlik maaşı 2019 ne kadar?

İşsizlik maaşı hakkında merak edilen sorulardan biri de elde edilecek işsizlik maaşının aylık kaç TL olduğudur. İşsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 2019 yılında işsizlik maaşı aldıkları aylık sürelerde asgari ve azami işsizlik maaşı tutarı şu şekildedir;

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 20:00
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