İşsizlik maaşı alma şartı! İşsizlik maaş başvurusu nasıl yapılır? İşsizlik maaşı ne kadar?

İŞKUR işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı 2020 şartlarına ilişkin detaylar. İşsizlik maaşı her yıl asgari ücrete yapılan zam sonrası değişmekte. Asgari ücreti yapılan sonrası İŞKUR üzerinden alınan işsizlik maaşı milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Özellikle de korona virüs salgını sürecinde çalışamayan vatandaşlara devlet işsizlik maaşıyla destek verdi. Yine salgın döneminde işten çıkarmalar yasaklandı. Çalışmak için iş bulamayanlar Türkiye İş Kurumu’na başvurarak şartları yerine getirmeleri durumunda işsizlik maaşı alabilmekte. Peki işsizlik maaşı ne kadar? 2020 en düşük işsizlik maaşı bin 177 lira, en yüksek işsizlik maaşı da 2 bin 354 lira olarak yatırılmakta.

İşsizlik maaşı alma şartı nedir?

Bu uygulamadan faydalanmak için işten çıkartılmış olmanız gerekiyor, yani kendi isteğiniz dışında işinizi kaybetmiş olmanız örneğin; iş yerinin iflas etmesi gibi kendi isteğiniz dışında gerçekleşen olaylara bağlı olması gerekiyor. İşsizlik maaşı alma şartları arasında çalıştığınız yerden ayrılmadan önce 120 gün prim ödeyerek çalışmış olmanız da gerekiyor ve son üç yıl içerisinde en az 600 gün işsizlik sigortatı primlerinizi ödemiş olmak da gerekli oluyor.

İşkir işsizlik maaşı başvurusu nereden yapılır?

İŞKUR işsizlik maaşı başvuruları İŞKUR’un internet sitesi üzerinden yapılmakta. İŞKUR işsizlik başvurusu online yapılabileceği gibi İŞKUR şubelerine gidilerek yüz yüze de yapılabilir. İŞKUR işsizlik başvurusu yapmak için İŞKUR kaydı açılması gerekmektedir.

İŞKUR kaydı nasıl yapılır?

İŞKUR şubelerine gitmeden online olarak İŞKUR kaydı yapmak isteyenler İŞKUR kaydının nasıl yapılacağını merak ediyor. İŞKUR kaydı yapmak için aşağıdaki linki tıklayınız.

İşkur işsizlik maaşı ne kadar?

İŞKUR işsizlik maaşı almayı hak kazananlar, İŞKUR işsizlik parasının ne kadar olduğunu merak ediyor.

Kreş desteği ne kadar oldu? Kreş destek başvuru şartları?

Çalışan annelere sunulan desteklere bir yenisi daha eklenerek, kadınların çalışma hayatında daha aktif rol almaları sağlanacak. Bu desteklerden biri de kreş desteğidir. Bakanlar kurulunun yeni kararıyla kreş desteği 711 lira arttırılarak Bin 15 TL’ye çıkarıldı. Bu desteğin arttırılması nedeniyle bir çok kadın çalışan, konu hakkındaki memnuniyetlerini ifade ettiler. Bakanlar kurulu kararı sonrasında kreş desteği için ayrılan bütçe 4.3 Milyar TL değerine ulaştı.

Kreş destek başvurusu nasıl yapılır?

Kreş desteğine başvuru yapmak isteyen çalışan annelerin önce iş vereni, yoksa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı merkezlerden bu işlemi gerçekleştirmeleri lazım. Kreş desteği alınmadan ilk önce annenin maaş durumu göz önünde bulundurulur. Eğer anne maaş bakımından şartlara uygunluk gösteriyorsa bu destek işveren tarafından sağlanır. Örneğin bir çalışan anne asgari maaş alıyor ise ve çocuğuna bakmakla mükellef ise(çocuğun velayet durumu annedeyse; baba çalışmıyorsa, çalışıyor ama geliri çocuğun bakımına yetmiyorsa, çocuğa bakacak bir aile büyüğü yoksa) devlet kadın işinden istifa etmesin diye bu desteği ona sağlıyor. Ancak maaşı 5.000 TL olan, çocuğa bakacak aile büyüğü bulunan, çocuğun babasının maddi geliri masraflarına yetecek düzeyde olan ailelere bu desteğin alınması zorlaşıyor.

Teşvik şartlarından kimler yararlanamaz?

- SGK'ya borcunu ödemeyen, yapılandırmayan ve sigortasız işçi çalıştıranlar teşviklerden yararlanamayacak.

- Sosyal Destek Primi'ne tabi çalışanlar yani emekliler yararlanamayacak.

- İşe alınacak kişilerin son 3 aydır işsiz olmaları ve işe alındıkları tarihte İŞKUR'a kayıtlı olmaları gerekiyor.

- İşverenin aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK'ya verilmesi gerekiyor.

- Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta ile işsizlik sigortası primi, idari para ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlanması bulunmayanlar.