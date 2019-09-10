İşsizlik maaşı alabilme şartları neler? İşsizlik maaşı almak isteyen vatandaşlar bu konu hakkındaki detayları merak ederken, iki soru ön plana çıkıyor. Özellikle İşsizlik maaşını nasıl alacağını ve işsizlik maaşı alabilme şartlarını merak edenler bu soruların tüm detaylarını öğrenmek istiyor. Peki, İşsizlik maaşı alabilme şartları neler?

İşsizlik maaşı alabilme şartları neler?

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

İşsizlik maaşı nedir?

Sigortalı işsizlere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için yine Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan ödemedir.