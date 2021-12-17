İşsizlik maaşı 2022’de ne kadar alınacak? 2022 işsizlik parası ne kadar?

İşsizlik maaşı ne kadar zamlandı? İşsizlik parasına ne kadar zam yapıldı? 2022’de işsizlik maaşı ne kadar verilecek? soruları milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren 2022 asgari ücret zamının belirlenmesinden sonra sorgulanır oldu. 2022 asgari ücrete yüzde 50 oranıda zam yapılarak asgari ücret net 4 bin 250 TL olurken, asgari ücret brüt ise 5 bin TL 5ldu. Asgari ücret zammıyla birlikte İŞKUR tarafından verilen işsizlik maaşları da artı. Peki işsizlik maşı ne kadar? İşsizlik maaşı 2022’de ne kadar olacak?

Asgari ücret yüzde 50,54 zamla 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya yükseltilmişti. Asgari ücret zammıyla birlikte Asgari geçim indirimi, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, Genel Sağlık Sigortası primi, SGK idari para cezaları gibi kalemlere asgari ücrete gelen artış oranında zam yapılacak.

İşsizlik maaşı ne kadar?

İşsizlik maaşı da asgari ücretle birlikte yükselecek. Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı kadar işsizlik maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor.

En düşük işsizlik maaşı ne kadar?

Buna göre 2022 yılında en düşük işsizlik maaş 2 bin 137 lira, orta kademe işsizlik maaşı 2 bin 541 lira, en yüksek işsizlik maaşı da 4 bin 272 lira oldu.

65 yaş üstü aylığı nekadar?

2021’de 864,89 lira ödenen yaşlılık aylığı 2022’de 1301 liraya çıkacak.

Engelli aylığı maaşı ne kadar?

2021’de engellilere ödenen aylık 1035,63 lirayken, 2022’de 1558 lira ödenecek.