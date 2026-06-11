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Dünya İşsizlik başvurularında artış! ABD ekonomisi dibe vurdu
Dünya

İşsizlik başvurularında artış! ABD ekonomisi dibe vurdu

Yeniakit Publisher
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İşsizlik başvurularında artış! ABD ekonomisi dibe vurdu

Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik maaşı başvuruları arttı. İşsizlik maaşına başvuranların sayısı, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi yükseldi.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı 6 Haziran ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi artarak 229 bine yükseldi.

Şubat başından bu yana en yüksek seviyede gerçekleşen işsizlik maaşı başvurularına ilişkin piyasa beklentisi, 220 bin olması yönündeydi.

 

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 225 bin olarak korundu.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 4 bin 250 artışla 219 bine çıktı.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı 30 Mayıs ile biten haftada 24 bin kişi artarak 1 milyon 795 bine yükseldi.

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