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Gündem İsrailliler telefonlarına gelen mesaj sonrası marketlere akın etti! Korku dağları sardı
Gündem

İsrailliler telefonlarına gelen mesaj sonrası marketlere akın etti! Korku dağları sardı

Yeniakit Publisher
2023-10-10 09:11:00 -
İsrailliler telefonlarına gelen mesaj sonrası marketlere akın etti! Korku dağları sardı

Tüm İsrail vatandaşlarının cep telefonuna uyarı gönderen komutanlık, İsraillilere ilk yardım çantası, pilli bir el feneri, yiyecek ve su da dahil olmak üzere en az 3 gün yetecek malzeme hazırlamalarını istedi. Korku içerisindeki İsrailliler marketlere akın etti.

Hamas'ın İsrail'e düzenlediği Aksa Tufanı operasyonu sonrası İsrail'den peş peşe hamleler geliyor. İsrail Hava Kuvvetleri tarafından Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun bombardıman sürerken İsrail İç Cephe Komutanlığı, İsrail vatandaşlarının cep telefonlarına uyarı mesajı gönderdi.

EN AZ 3 GÜN YETECEK YİYECEK STOKLAYIN

Komutanlık yapılan uyarıda, tüm İsrail vatandaşlarına ilk yardım çantası, pilli bir el feneri, yiyecek ve su da dahil olmak üzere en az 3 gün yetecek malzeme hazırlamaları istendi.

GAZZE'YE KARA SALDIRISI İDDİASI

Öte yandan İsrail ordusunun, yoğun bombardımana tuttuğu abluka altındaki Gazze'ye kısa bir süre içinde kara saldırısı başlatacağı iddia ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı.
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Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

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