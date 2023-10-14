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Dünya İsrailliler Netanyahu'yu protesto etti
Dünya

İsrailliler Netanyahu'yu protesto etti

Yeniakit Publisher
2023-10-14 22:24:00 -
İsrailliler Netanyahu'yu protesto etti

Tel Aviv'de yüzlerce İsrailli, İsrail'de devam eden insani krizi derinleştiren saldırılar nedeniyle esir alınan yakınlarına destek gösterisi düzenledi. Gösteride Başbakan Netanyahu protesto edildi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde insani krizi derinleştiren İsrail saldırıları devam ederken, Filistinli gruplar tarafından yakınları esir alınan İsrailliler, hükümet aleyhinde gösteri düzenledi.

İsrail basınındaki haberlere göre, başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde, yüzlerce İsrailli toplandı.

"Esir yakınlarına destek" gösterisi, Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı protestoya dönüştü. Eylemciler, "Netanyahu hapse gitsin" ve "Netanyahu istifa" sloganları attı.

Gösteride, "Netanyahu ellerin kana bulaştı", "Yalnız bırakıldık", "Esirleri hemen geri getirin" ve "Güven kalmadı, istifa" yazılı pankartlar dikkati çekti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve diğer Filistinli gruplar, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Filistinli gruplar, Gazze Şeridi çevresindeki İsrail yerleşim yerleri ve askeri noktalardan çok sayıda sivil ve askeri esir almıştı.
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İsrail'de her 5 Yahudi'den 4'ü, Filistinli grupların abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 7 Ekim'de başlattığı saldırı ve sonuçları konusunda ülke yönetimini suçluyor.

İsrail'deki Diyalog Merkezi'nin (Dialog Center) ülke genelinde 620 Yahudi ile yaptığı ankete göre, katılanların yüzde 86'sı Gazze'deki Filistinli grupların saldırısından ülke yönetimini sorumlu tutuyor.

Kaynak: AA

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