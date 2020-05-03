  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

İsrailliler korona nedeniyle sokağa indi

Binlerce İsrailli, koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılması için protesto gösterisi düzenledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 08:55:00 -
İsrailliler korona nedeniyle sokağa indi

Yediot Aharonot gazetesi internet sitesinden verilen bilgiye göre, sosyal mesafe kuralına uygun hareket eden göstericiler, ülkede ekonomik krizin derinleşmesine katkıda bulunanların istifasını istedi.

Öte yandan hükümetin bugün, hayatın normale dönmesi hedefiyle Kovid-19 kapsamında uygulanan kısıtlamaların hafifletilmesi konusunu görüşeceği belirtildi.

Kanal 13 televizyonunda, kısıtlamaların hafifletilmesi için Maliye Bakanlığının 4 aşamalı bir plan hazırladığı ifade edildi.

Bu plana göre, öncelikle alışveriş merkezleri, ardından doğal sit alanları ve müzeler, üçüncü aşamada, sinema, tiyatro, lokanta ve jimnastik salonları zorunlu hallerde kullanılmak üzere uçakla seyahat ve son olarak da yüzme havuzları ve gece kulüplerinin açılması düşünülüyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki Kovid-19 kaynaklı can kaybının 229'a ulaştığı, 84 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının da 16 bin 185'e çıktığı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı