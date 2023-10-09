İsrailliler bölgeden akın akın Türkiye'ye gelmeye başladılar! Türk şirketinden yetkililer: uçuşlar yok satıyor...

Hamas'ın başlattığı 'Aksa Tufanı' sonrası Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda yoğunluk yaşandığı, İsrail vatandaşlarının İstanbul ve Antalya'ya geldiği, THY'nin Tel Aviv-Antalya uçuşlarında yer bulunamadığı öğrenildi.

Ülkelerinde yaşanan savaştan kaçarak Antalya’ya gelen, Rus ve Ukraynalılardan sonra, Antalya şimdi de İsrailli akınına uğramaya başladı. Hamas ile devam eden savaş nedeniyle Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'ndan kalkıp Antalya’ya gelen uçakların ağzına kadar dolu olduğu görülüyor.

Ülkeden ayrılmak isteyen İsraillilerin Ben Gurion Havaalanı'nda yoğunluk oluşturduğu belirtiliyor.

ANTALYA UÇUŞLARI HINCA HINÇ DOLU

Filistin’in İslami Direniş Hareketi olarak bilinen Hamas örgütünün saldırıları nedeniyle yüzlerce kişinin öldüğü, çok sayıda yaralı ve kaybın bulunduğu İsrail’de, Ben Gurion Havaalanı'nda uçuş yoğunluğunun gözlendiği bildiriliyor. Savaştan kaçanlar nedeniyle İsrail’den Antalya ve İstanbul’a kalkan THY uçaklarının da hınca hınç dolu olduğu görülüyor.

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