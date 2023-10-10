İsrailli teröristlerin şok olduğu anlar! Dünya bu görüntüleri konuşuyor

Kassam Tugayları’nın terör devleti İsrail’e şok baskını halen birçok soru işaretini içinde barındırıyor. Her şeyden önemlisi, İsrail’in insanlara medya eliyle pompalandığı gibi “inanılmaz güçlü” olmadığını ve sıkıyı görünce nasıl çözüldüğünü, lanetli kavmin de nasıl çil yavrusu gibi kaçtığını dünyaya gösterdi.

Bu operasyonun en merak konusu noktası ise planlanma süreci. Söz konusu süreç halen bilinmezliklerle doluyken, Kassam Tugayları’nın terör devletine sızdığı anlar dünyanın gündeminde.

Hamas tarafından yayınlanan görüntülerde, önce gözetleme kuleleri vurulduktan sonra Hava Savunma Radarları satürasyon (savunma bastırması) saldırısına tabi tutuluyor.

O anlar milyonlarca görüntüleme aldı.