İsrailli teröristler sembol ismi vurdu!

Terör devleti İsrail'in yıllardır uyguladığı ablukanın kaldırılması için düzenlenen eylemler sırasında, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri tarafından çekilen fotoğrafıyla dünya medyasının ilgi odağı olan Filistinli genç Aid Ebu Amr (22), İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı.

İsrail askerleri, 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden uygulanan ablukanın kaldırılması için bölgenin kuzey sınırı sahil kesiminde düzenlen deniz eylemleri kapsamında bir araya gelen Filistinlilere müdahale etti.





Filistinli eylemciler arasında yer alan Ebu Amr, İsrail askerlerinin gerçek mermi kullandığı müdahale sırasında ayağından yaralandı.

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi tarafından 29 Mayıs'tan bu yana organize edilen ve 15'incisi de bugün düzenlenen deniz eyleminde yer alan Ebu Amr, daha önce yaptığı açıklamada, Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine sürekli katıldığını ifade etmişti.

AA foto muhabiri Mustafa Hassona'nın yaklaşık üç hafta önce Gazze Şeridi'ndeki gösterileri takibi sırasında yakaladığı fotoğraf karesi, Fransız ressam Eugene Delacroix'in Fransız Devrimini konu alan "Halka Yol gösteren Özgürlük" tablosuna benzetilmiş, sosyal medyanın yanı sıra dünya basınında büyük ilgiyle karşılanmıştı.

Bir elinde Filistin bayrağı, diğerinde sapan tutan Ebu Amr'ın yer aldığı ve çevreden yükselen siyah dumanların ön plana çıktığı bu fotoğraf karesinin, Filistin direnişinin sembollerinden biri olacağı ifade edilmişti.

Dünyaca ünlü "Halka Yol Gösteren Özgürlük" tablosunda da özgürlüğü simgeleyen kadının bir elinde Fransız bayrağı, diğer elinde ise süngü takılmış bir tüfek detayları göze çarpıyor.