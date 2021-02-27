İsrailli terörist gruplardan tehlikeli girişim! Mescidi Aksa'ya 'toplu baskın' çağrısı!

Aşırılık yanlısı gruplar, Yahudi yerleşimcileri ve destekçilerini Purim bayramını kutlamak için Mescidi Aksa’ya topluca saldırmaya davet etti.

Yapılan çağrılarda, yarınki baskında büyük bir şenlik olacağı ve Mescidi Aksa’nın el-Meğaribe (Faslılar) Kapısı’nda Purim bayramı adına tatlılar dağıtılacağı belirtildi.

Tapınak (Heykel) grupları, kutsallığı veya dini bir önemi olmasa da her tarihi veya dini olayı, Mescidi Aksa’yı Yahudileştirme ve işgal etme planları için istismar ediyor.

Yerleşimciler, işgal güçlerinin katkı ve koruması eşliğinde cuma ve cumartesi hariç haftanın her günü sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki sefer Mescidi Aksa'ya gruplar halinde baskın düzenliyor ve sözde "Tapınak" hakkında kışkırtıcı ayinler yapıyorlar.

Mescidi Aksa'yı yıkıp, yerine sözde Süleyman Mabedi'ni inşa etmeyi planlayan Heykel Örgütleri, İsrail'de resmi olarak faaliyet gösteriyor.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi