Dünya İsrailli Şirket, Türkiye'nin Ticaret Yasağı Nedeniyle İflas Etti!
İsrailli Şirket, Türkiye'nin Ticaret Yasağı Nedeniyle İflas Etti!

Siyonist işgal rejiminin Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılar nedeniyle uygulanan yaptırım kararları, Aşdod merkezli Shaul Gueta Demir Çelik Şirketini iflas ettirdi.

Türkiye’nin siyonist işgal rejimine yönelik ticaret yasağının ardından, Aşdod merkezli Shaul Gueta Demir Çelik Şirketi iflas etti. Yaklaşık 32 milyon dolar (105 milyon şekel) borç altına giren firma, gelir kaybının doğrudan Türkiye’nin uyguladığı ticaret kısıtlamasından kaynaklandığını açıkladı.

Şirketin gelirlerinin yaklaşık yüzde 70’inin Türkiye pazarından sağlandığı, yasağın yürürlüğe girmesiyle satışların hızla düşüşe geçtiği belirtildi.

İşgal rejiminin basınında yer alan bilgilere göre, Beerşeva Bölge Mahkemesi, şirketin bankalara ve finans kurumlarına olan borçlarını ödeyememesi nedeniyle faaliyetlerini durdurdu. Mahkeme, şirkete kayyum atanmasına hükmetti.

Atanan kayyumun, şirketin tasfiyesine mi gidileceğine yoksa yeniden yapılandırma süreci mi başlatılacağına ilerleyen günlerde karar vereceği bildirildi.

