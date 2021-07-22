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Dünya İsrailli şirket ortalığı karıştırdı: Macron numarasını değiştirdi
Dünya

İsrailli şirket ortalığı karıştırdı: Macron numarasını değiştirdi

İsrailli teknoloji şirketi NSO’nun geliştirdiği casus yazılım skandalının ardından İsrail hükümeti harekete geçerken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da dinlendiği için telefon numarasını değiştirdiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 23:34:00 -
İsrailli şirket ortalığı karıştırdı: Macron numarasını değiştirdi

İsrailli teknoloji şirketi NSO’nun geliştirdiği casus yazılım skandalının ardından İsrail hükümeti harekete geçmek zorunda kaldı. İddiaların soruşturulması için özel ekip kuruldu. İsrail basını, skandaldan eski Başbakan Netanyahu'yu sorumlu tuttu.

Casus yazılım skandalı tüm dünyanın gündeminde.

İsrailli teknoloji şirketi NSO "Pegasus" isimli yazılım geliştirdi. Çok sayıda ülkeye satıldı. Aralarında devlet başkanları ve gazetecilerin de bulunduğu on binlerce kişinin takip edilmesinde kullanıldığı iddia edildi. İddialar İsrail hükümetini zor durumda bıraktı.

İsrail özel ekip kurdu

İsrail hükümeti iddiaları araştırmak üzere üst düzey bir soruşturma komisyonu kurdu.

Ekip, Savunma, Dışişleri ve Adalet Bakanlığı’nda görev yapan üst düzey isimlerden oluşuyor. Ayrıca gizli servis yetkilileri ve diplomatlar da yer alıyor.

Netanyahu suçlamaların odağında

İsrail basını, casus yazılım skandalına ilişkin eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu suçladı. Haaretz gazetesinde yer alan haberde, Netanyahu’nun Arap ülkeleri ile diplomatik ilişki kurmaya çalıştığı dönemde "Pegasus" casus yazılımının önemli rol oynadığına dikkat çekti.

İsrail Başbakanı’nın ziyaret ettiği ya da diyalog kurduğu her ülkenin kısa sürede Pegasus casus yazılımına sahip olduğu belirtildi.

Macron cep telefonunu ve numarısını değiştirdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da casus yazılımla dinlenen liderler arasında olduğu iddia edildi.

Macron, Elysee Sarayı'nda konuya ilişkin özel savunma konseyi toplantısı düzenledi.

Macron, yazılım skandalının ardından cep telefonunu ve cep telefonu numarasını değiştirdi. Hükümet sözcüsü de Macron'un etrafındaki bazı güvenlik protokollerinin yeniden düzenleneceğini açıkladı.

Almanya tepki gösterdi

Başbakan Angela Merkel, casus yazılımlara daha fazla kısıtlama getirilmesi gerektiğini söyledi.

Suudi Arabistan yalanladı

Suudi Arabistan ise, "casus yazılımla muhaliflerin telefonlarını dinlediği" iddialarını yalanladı.

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