İsrailli milletvekillerinden flaş hamle: Netanyahu'ya 'Ukrayna'nın yanında yer alma' çağrısı! Duyurdular

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşen Likud Partisi milletvekili Yuli Edelstein ve Ulusal Birlik Partisi milletvekili Zeev Elkin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinden "Ukrayna'nın yanında yer almasını" istedi.Edelstein, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile dün gece saatlerinde başkent Kiev'de yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu

Ukrayna'daki savaşı gözlemlediğini ve İran'ın Rusya'ya silah sağladığını belirten Edelstein, "Bunun sürmesine izin vermeyelim ve artık tarafsız kalmayalım." çağrısında bulundu.Edelstein, "İsrail, Rusya ve İran'ın tehlikeli ittifakına karşı Ukrayna'nın yanında yer almalı." ifadelerini kullandı.Jerusalem Post gazetesinin haberinde ise Edelstein ve Elkin'in görüşme sonrasında yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Ukrayna'ya "silah dahil teknolojik anlamda yardım" yapmasını istedikleri kaydedildi.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 16 Şubat'ta İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'i kabul etmişti. Zelenskiy, görüşme sonrasında sosyal medyadan, "İsrail'i 'barış formülümüzün' uygulanmasına katılmaya davet ediyorum." şeklinde bir açıklama yapmıştı.