0553 313 94 23

İsrailli gazeteci tweet'i silmek zorunda kaldı... "Cemal Kaşıkçı'yı Mossad öldürdü"

Suudi Arabistan’ın ABD uşağı rejimine muhalif olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın katledildiğini kesin gözüyle bakılırken, katliama İsrail istihbaratı Mossad’ın karıştığı da söylenmeye başladı.

09 Ekim 2018 Salı 09:43
İsrailli gazeteci tweet'i silmek zorunda kaldı... "Cemal Kaşıkçı'yı Mossad öldürdü"

Suudi Arabistan rejimine muhalif Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğüne kesin gözüyle bakılıyor. Ülkesinin Türkiye karşıtı ve ABD’ye yakın tutumlarını eleştiren Kaşıkçı’nın katledilmesine dair, İsrail istihbaratı Mossad’ın da ismi geçmeye başladı. Suudi Arabistan yönetimi, İsrail ile ilişkilerinin ileride düzelmesini istediklerini söylemişti. İsrailli bir gazeteci, sosyal medya hesabından, bu tutuma muhalif olan Kaşıkçı’nın, Siyonist devlet istihbaratı tarafından katledildiğini iddia etti. Müddei Yossi Melman’ın, bir süre sonra  paylaşımını sildiği görüldü.

Mossad öldürdü

İsrailli gazeteci Yossi Melman Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi/kaçırılması olayında Mossad'ın parmağının olabileceğini ima etti. Suud-İsrail’in güçlü ilişkilere işaret eden Melman, Mossad'ın 65’te Faslı Muhalif Bin Berket’in öldürülmesine yardım etmesini örnek gösterdi.

Tweet sildirildi

Kaşıkçı olayına ilişkin Mossad iddiasını ortaya atan İsrailli gazetecibir süre sonra bu tweeti silerken, bu hamlesinin Mossad tarafından yapılan bir baskıyla gerçekleştirildiği düşünülüyor.

Suudi Arabistan - İsrail yakınlaşması

Suudi Arabistanlı gazetecinin öldürülmesi olayına ilişkin ortaya atılan bu iddia hiç de uzak değil. Riyad yönetimi geçtiğimiz aylarda İsrail ile yakın diplomatik temaslarda bulunmuş, birbirlerine güzellemeler yaparak iş birliği sinyallerini vermişti.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 09:43
  1. Yossi Melman
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. Mossad

YORUM YAZ

  • berzah_berzah_20 dk önce
    lanetlenmiş bir kavim dünyanın başına bela olmuş bir topluluk,dünyanın gayri meşru çocuğu,siyonist israil rejimi bunada el atmışsa hiç şaşırmam,nerde bir kaos,savaş,soykırım,siyasi faili meçhul cinayetler varsa altında mutlaka siyonist rejimi vardır,kenndy cinayetinde olduğu gibi,hükümet mutlaka bu düğümü çözmelidir,çözeceğine inanıyoruz,rabbim siyonist rejimin ve onun destekçilerinin sonlarını getirsin inşallah,inanıyoruz ki zafer inananların olacaktır
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Facebook'a rakip olamadı: Kapatılıyor
  1. Facebook'a rakip olamadı: Kapatılıyor
  2. Teziyle Avrupa’ da ödül aldı
  3. TBMM Başkanı Yıldırım konuşuyor
  4. İşgalci İsrail 7 Filistinliyi alıkoydu
  5. Dayakçı İsmail Küçükkaya’nın eşinden..
  6. Yeditepe Üniversitesi’ne buluş..
  7. TÜBİTAK, Bolu’da akademik dergilerini..
  8. Beykoz’dan lisansüstü fırsatı
  9. Final’den ‘turizmde yüksek yapma’..
  10. Listeye girip Bezmi Alem’in gururu oldu
  11. Yeni döneme 82 ülkeden 2 bin 500..
  12. TL'ye karşı çıktı! Fatih Terim üstünü..
  13. Motorine getirilen 26 kuruşluk zamı..
  14. Gece yarısı flaş atama kararları
  15. Roberto Soldado, Volkan'dan yardım..
  16. Dersler başladı sırada performans..
  17. Bülent Uygun'un yeni takımı açıklandı
  18. Al Jazeera yayın ekibinden Kaşıkçı..
  19. Türkiye'de ilk kez ortaya çıkartılan..
  20. “Yardımseverlik milletimizin..
AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
Koç’tan zorbalık
Koç’tan zorbalık

Günün Karikatürü

9 Ekim 2018
Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı