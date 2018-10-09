İsrailli gazeteci tweet'i silmek zorunda kaldı... "Cemal Kaşıkçı'yı Mossad öldürdü"

Suudi Arabistan rejimine muhalif Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğüne kesin gözüyle bakılıyor. Ülkesinin Türkiye karşıtı ve ABD’ye yakın tutumlarını eleştiren Kaşıkçı’nın katledilmesine dair, İsrail istihbaratı Mossad’ın da ismi geçmeye başladı. Suudi Arabistan yönetimi, İsrail ile ilişkilerinin ileride düzelmesini istediklerini söylemişti. İsrailli bir gazeteci, sosyal medya hesabından, bu tutuma muhalif olan Kaşıkçı’nın, Siyonist devlet istihbaratı tarafından katledildiğini iddia etti. Müddei Yossi Melman’ın, bir süre sonra paylaşımını sildiği görüldü.

Mossad öldürdü

İsrailli gazeteci Yossi Melman Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi/kaçırılması olayında Mossad'ın parmağının olabileceğini ima etti. Suud-İsrail’in güçlü ilişkilere işaret eden Melman, Mossad'ın 65’te Faslı Muhalif Bin Berket’in öldürülmesine yardım etmesini örnek gösterdi.

Tweet sildirildi

Kaşıkçı olayına ilişkin Mossad iddiasını ortaya atan İsrailli gazetecibir süre sonra bu tweeti silerken, bu hamlesinin Mossad tarafından yapılan bir baskıyla gerçekleştirildiği düşünülüyor.

Suudi Arabistan - İsrail yakınlaşması

Suudi Arabistanlı gazetecinin öldürülmesi olayına ilişkin ortaya atılan bu iddia hiç de uzak değil. Riyad yönetimi geçtiğimiz aylarda İsrail ile yakın diplomatik temaslarda bulunmuş, birbirlerine güzellemeler yaparak iş birliği sinyallerini vermişti.