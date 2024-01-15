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Spor İsrailli futbolcular PFDK'ya sevk edildi
Spor

İsrailli futbolcular PFDK'ya sevk edildi

Yeniakit Publisher
2024-01-15 19:47:00 -
İsrailli futbolcular PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İsrailli futbolcular Sagiv Jehezkel ve Eden Karzev'in Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

TFF Hukuk Müşavirliği’nce 15.01.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkler belli oldu. Antalyaspor'dan Sagiv Jehezkel ve Başakşehir forması giyen Eden Karzev "ideolojik propaganda" nedeniyle kurula sevk edildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler şu şekilde:

"RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ'nün futbolcusu tarafından 14.01.2024 tarihinde sosyal medya hesabından (instagram) yapılan paylaşımda yer alan "ideolojik propaganda" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 42. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
EDEN KARZEV'in (Rams Başakşehir Futbol Kulübü Futbolcusu) 14.01.2024 tarihinde sosyal medya hesabından (instagram) yapmış olduğu paylaşımında yer alan " ideolojik propagandası" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 42. maddesi uyarınca 15.01.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
BITEXEN ANTALYASPOR Kulübü'nün 14.01.2024 tarihinde oynanan BITEXEN ANTALYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki futbolcusunun "ideolojik propagandası" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 42. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
BITEXEN ANTALYASPOR Kulübü futbolcusu SAGIV SHALOM JEHEZKEL'in aynı müsabakadaki "ideolojik propagandası" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 42. maddesi uyarınca 15.01.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 13.01.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig müsabakasındaki" çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü'nün 13.01.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig müsabakasındaki" çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Kaynak: AA
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