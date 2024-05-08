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Dünya İsrailli eski generali öldüren grup o anın videosunu paylaştı!
Dünya

İsrailli eski generali öldüren grup o anın videosunu paylaştı!

Yeniakit Publisher
2024-05-08 22:57:00 - 2024-05-08 22:59:02

Mısır’ın İskenderiye bölgesinde siyonist İsrail'in eski bir generalinin öldürülme anı kameraya kaydedildi.

Katil İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki zulmü devam ederken, Mısır'da bir grup İsrailli eski bir generale suikast düzenledi.

İş adamı olduğu öğrenilen eski general Ziv Keifer, İskenderiye'de öldürüldü.

Saldırıyı, kendilerine "Kurtuluşun Öncüleri Muhammed Salah Grubu" adını veren bir grup üstlendi.

Saldırı anını da kameraya kaydeden grup, görüntüleri sosyal medyada servis etti.

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