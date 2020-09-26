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Dünya İsrailli eski bakanın Mısır'dan tarihi eser çalarken görüntüsü ortaya çıktı!
Dünya

İsrailli eski bakanın Mısır'dan tarihi eser çalarken görüntüsü ortaya çıktı!

İsrail eski Savunma Bakanı Moşe Dayan'ın Mısır'a ait tarihi eserleri çalarken çekilmiş fotoğrafı yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 20:10:00 -
İsrailli eski bakanın Mısır'dan tarihi eser çalarken görüntüsü ortaya çıktı!

İsrail Maariv gazetesinin yayınladığı bir haberde, işgal devleti İsrail'in eski Savunma Bakanı Moşe Dayan'ın 1969 senesinde Sina Yarımadası'nda Mısır'a ait tarihi eserleri çalarken çekilmiş fotoğrafı yayınlandı.

Tarihi eserleri çaldı!

İsrail'de 1967-1974 seneleri arasında savunma bakanlığı yapan Moşe Dayan'ın Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki Serabit el-Hadim bölgesinde tarihi eserleri çalarken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.

Haberde, fotoğrafın Dayan'ın tarihi eserleri çaldığının belgesi olduğu bildirilirken Dayan ve yanındaki askerlerin Mısır arkeoloji bölgesinden yağmaladıkları eserlerin olduğu çantaları taşırken görüntüleri de yer aldı.

İsrailli gazeteci İdo Dissentchik, olaya Ebu Rudeys'teki petrol sahalarını koruyan bir asker iken şahit olduğunu söyledi.

İsrailli gazeteci, bir gün kendisi ve diğer askerlerin, bölgeyi gezen Savunma Bakanı Dayan'ın güvenliğini sağlamak amacı ile Firavun tapınağı olan Sarabit al-Server'a gitme emri aldığını, askerlerin araçlarla hedeflerine götürüldüğünü ve geldikleri yerde Dayan'ın helikopterini bulduklarını belirtti.

Dayan'ın koruma görevlisi beklemediğini, belki de geldiklerinden haberinin olmadığını söyleyen gazeteci, o ve tarihi eser uzmanı arkadaşın askeri değil, tarihi eser gezisi yaptığını belirtti.

Dissentchik, İsrailli eski bakanın Dayan'ın çantaları askeri helikopterle bölgeden çıkarttığını da sözlerine ekledi.

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