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Aktüel İsrailli eski Bakan Kara: "Amerikan Yahudileri Trump'a ihanet etti"
Aktüel

İsrailli eski Bakan Kara: "Amerikan Yahudileri Trump'a ihanet etti"

Yeniakit Publisher
2020-11-05 16:07:52 -
İsrailli eski Bakan Kara: "Amerikan Yahudileri Trump'a ihanet etti"

KUDÜS (AA) - Eski İsrail İletişim Bakanı Eyüb Kara, Amerikan Yahudilerinin büyük çoğunluğunun başkanlık seçiminde Demokrat Partinin adayı Joe Biden'a destek vererek Başkan Donald Trump'a "ihanet" ettiğini savundu.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud milletvekili Kara, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD'deki başkanlık seçiminde Amerikan Yahudilerinin büyük çoğunluğunun Trump yerine Biden'a destek vermesine tepki gösterdi.

Sandık çıkış anketlerine göre değerlendirmede bulunan Kara, "Amerikan Yahudilerinin yüzde 72'sinin minnettar olmaması ve Joe Biden'i seçmesi büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor." ifadesini kullandı.

Kara, Amerikan Yahudilerinin Trump'a destek vermemesinden dolayı utanç duyduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"İsrail devletinin gördüğü şimdiye kadarki en iyi ABD başkanı olan Trump'a kapsamlı destek bekliyordum. Saygıdeğer Amerikan Yahudilerinin İsrail aşığı Trump'a ihaneti bana tekrar eden bir fenomeni hatırlatıyor. Amerikan Yahudileri ezici çoğunlukla Trump'ı seçmeliydi çünkü İsrail'deki ve diğer ülkelerdeki Yahudilerin güvenliğinin garantisi sadece güçlü bir İsrail devletidir."

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