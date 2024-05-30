İsrailli esir Kudüs Seriyyeleri'ne teşekkür etti!

Kudüs Seriyyeleri, İsrailli esir Alexander Turpanov'un bir videosunu yayımladı.

Videoda İsrailli esir, şunları kaydetti:

"Hükümet, Netanyahu ve güvenlik teşkilatı size yalan söylüyor. Askeri baskı kurarak bizi geri getireceklerini söylediler. Ama onlar gerçekte bizi öldürmek için arıyorlar. Onlar, canlı olarak evimize dönmemiz için bedel ödemek istemiyor. Bizi ölü olarak geri götürmek istiyorlar. Bu onların tercih ettiği ucuz bedel."

Öldürülecek bir sonraki kişi olmayı istemediğini belirterek, esir takası için gösteri yapanlara seslenen Turpanov, onlardan, gösterilere devam etmelerini, evine ve ailesine dönmesi için kendisine yardım etmelerini istedi.

Vatandaşlarının hayatını önemsemeyen İsrail hükümetinin, iktidarda kalmayı hak etmediğini söyleyen Turpanov, İsraillilerden, yeni bir hükümetin kurulması için ellerinden geleni yapmalarını talep etti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Canlı olarak eve dönmemizin tek yolu esir takası ve ateşkes" diyen İsrailli esir, gösteri düzenleyenlerden, esirlerin sesini duyuran Al Jazeera kanalını takip etmelerini ve başarısız hükümetin, esirlerin hayatlarını gasbetmesine izin vermemelerini istedi.

{relation id:1856195 slug:'israil-inkar-ediyordu-ve-hamas-goruntuleri-paylasti'}