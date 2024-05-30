  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrailli esir Kudüs Seriyyeleri'ne teşekkür etti!
Dünya

İsrailli esir Kudüs Seriyyeleri'ne teşekkür etti!

Yeniakit Publisher
2024-05-30 20:59:00 - 2024-05-30 22:42:24

İsrail ordusunun ve hava kuvvetlerinin kendisini defalarca öldürmeye çalıştığını dile getiren İsrailli bir esir, Kudüs Seriyyeleri'ne kendisiyle ilgilendikleri ve hayatını korudukları için teşekkür etti.

Kudüs Seriyyeleri, İsrailli esir Alexander Turpanov'un bir videosunu yayımladı.

Videoda İsrailli esir, şunları kaydetti:

"Hükümet, Netanyahu ve güvenlik teşkilatı size yalan söylüyor. Askeri baskı kurarak bizi geri getireceklerini söylediler. Ama onlar gerçekte bizi öldürmek için arıyorlar. Onlar, canlı olarak evimize dönmemiz için bedel ödemek istemiyor. Bizi ölü olarak geri götürmek istiyorlar. Bu onların tercih ettiği ucuz bedel."

Öldürülecek bir sonraki kişi olmayı istemediğini belirterek, esir takası için gösteri yapanlara seslenen Turpanov, onlardan, gösterilere devam etmelerini, evine ve ailesine dönmesi için kendisine yardım etmelerini istedi.

Vatandaşlarının hayatını önemsemeyen İsrail hükümetinin, iktidarda kalmayı hak etmediğini söyleyen Turpanov, İsraillilerden, yeni bir hükümetin kurulması için ellerinden geleni yapmalarını talep etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Canlı olarak eve dönmemizin tek yolu esir takası ve ateşkes" diyen İsrailli esir, gösteri düzenleyenlerden, esirlerin sesini duyuran Al Jazeera kanalını takip etmelerini ve başarısız hükümetin, esirlerin hayatlarını gasbetmesine izin vermemelerini istedi.

İsrail inkâr ediyordu! Ve Hamas görüntüleri paylaştı
İsrail inkâr ediyordu! Ve Hamas görüntüleri paylaştı

Dünya

İsrail inkâr ediyordu! Ve Hamas görüntüleri paylaştı

İsrail inkâr ediyordu! Ve Hamas görüntüleri paylaştı
İsrail inkâr ediyordu! Ve Hamas görüntüleri paylaştı

Dünya

İsrail inkâr ediyordu! Ve Hamas görüntüleri paylaştı

Refah'taki katliam saldırısı sonrası Hamas'tan son dakika açıklaması!
Refah'taki katliam saldırısı sonrası Hamas'tan son dakika açıklaması!

Gündem

Refah'taki katliam saldırısı sonrası Hamas'tan son dakika açıklaması!

Hamas dünyaya ilan etti: Hazırız!
Hamas dünyaya ilan etti: Hazırız!

Gündem

Hamas dünyaya ilan etti: Hazırız!

{relation id:1856195 slug:'israil-inkar-ediyordu-ve-hamas-goruntuleri-paylasti'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Siyah-beyaz, musluman ahlaki-soykirimci siyonist k.hpelihi,

........

Abudllah

"Haması öv yoksa tüm aileni yok ederiz" tehdidiyle herşeyi söyletirsin.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23