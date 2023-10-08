İsrailli büyükelçiden Hamas'ın saldırılarını kınamayan Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'ya tepki

Ülkedeki Semana dergisine açıklamalarda bulunan Büyükelçi Dagan, Kolombiya hükümetinden terörizme karşı güçlü şekilde sesini yükseltmesini isteyerek, Cumhurbaşkanı Petro'nun "Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle İsrail'in Filistin'i işgal etmesi arasında fark yok." sözlerini doğru bulmadığını söyledi.

Dagan, "Bu iki olay arasında ortak paydayı bulmak çok zor. İsrail'e dost bir ülkenin, İsrail Devleti'ndeki masum sivillere yönelik terör saldırısını güçlü ve net şekilde kınayacağını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Kolombiya'da uzun yıllar süren silahlı çatışmayı hatırlatan Dagan, kendilerine yönelik yapılan terörist saldırının Kolombiya tarafından anlaşılmasını beklediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Petro'dan İsrailli büyükelçiye yanıt

Büyükelçi Dagan'ın sözlerini X sosyal medya hesabından alıntılayarak cevap veren Petro, "Terörizm ister Kolombiya'da, ister Filistin'de masum çocukları öldürsün, hükümetimin yanıtı aynı olur. İsrail ve Filistin'den egemen, özgür, iki devlet ve iki ulusun varlığına izin vererek barış için masaya oturmalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Petro, gün içinde sosyal medya hesabından, Gazze'de İsrail ile Filistin arasında savaşın yeniden patlak verdiğini paylaşmıştı.

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"Birleşmiş Milletler'deki konuşmamda, dünya güçlerinin Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline başka İsrail'in Filistin'i işgaline ise çok farklı davrandığını söyledim. Benim oyum, Filistin Devleti'nin tamamen tanındığı bir barış diyaloğunun kurulmasından geçer." demişti.

Petro, 19 Eylül'de BM Vesayet Konsey Konseyindeki konuşmasında da Ukrayna ve Filistin'de devam eden sorunların çözümü için dünyaya iki barış zirvesi yapılması önerisinde bulunmuştu.

- Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin hayatını kaybettiğini, 1697 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

İsrail basını da Hamas'ın silahlı kanadının saldırılarında şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğünü, 1596'sının yaralandığını duyurmuştu.