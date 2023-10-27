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Gündem İsrailli başkan katılınca olanlar oldu! AK Partili Belediye Başkanı'ndan 'helal olsun' dedirten hareket
Gündem

İsrailli başkan katılınca olanlar oldu! AK Partili Belediye Başkanı'ndan 'helal olsun' dedirten hareket

Yeniakit Publisher
2023-10-27 20:09:00 - 2023-10-27 20:58:34

Konya'da gerçekleşen UCLG Dünya Konseyi sırasında İsrailli konuşmacının toplantıya online bağlanması üzerine UCLG Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve salonda bulunan katılımcıların çoğunluğu toplantıyı terk ederek İsrail’i protesto etti.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG), Selçuklu Kongre Merkezinde gerçekleştiriliyor. Toplantıda oturumlar devam ederken, İsrail’den katılan üye protesto edildi.

UCLG Dünya Konseyi sırasında İsrail Yerel Yönetimler Birliği Dışişleri Dairesi Başkanı Shiri Steinhardt Sela toplantıya online olarak bağlandı.

Toplantıyı terk ettiler

Bunun üzerine UCLG Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve salonda bulunan katılımcıların çoğunluğu toplantıyı terk ederek İsrail’i protesto etti. Başkan Altay ve çok sayıda katılımcı İsrailli üyenin konuşmasının sona ermesinin ardından salona döndü.

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