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Aktüel İsrailli Baş Haham, BAE'de Yahudi toplumuna ait kreşin açılışına katıldı
Aktüel

İsrailli Baş Haham, BAE'de Yahudi toplumuna ait kreşin açılışına katıldı

İsrailli Sefarad Baş Hahamı Yitzhak Yusuf'un ilk defa bir Arap ülkesini ziyaret ettiği kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-12-20 14:35:41 -
İsrailli Baş Haham, BAE'de Yahudi toplumuna ait kreşin açılışına katıldı

İSTANBUL (AA) - İsrailli Sefarad Baş Hahamı Yitzhak Yusuf'un, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Yahudi toplumuna ait özel bir kreşin açılışına katıldığı bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığının Arapça Twitter hesabından yapılan açıklamada, Baş Haham Yusuf'un ilk defa bir Arap ülkesini ziyaret ettiği belirtildi.

Yusuf'un BAE'de Yahudi toplumuna hizmet edecek bir kreşin açılışına katıldığı kaydedilen açıklamada, söz konusu kreşin BAE'nin hangi kentinde bulunduğuna ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

İsrail medyasında yer alan haberlerde, dini eğitim verilecek olan bu kreşin Dubai'de bulunduğu ve Baş Haham'ın BAE'deki Yahudi toplumu tarafından bu ülkeye davet edildiği aktarıldı.

BAE Yahudi Topluluğu tarafından 18 Aralık'ta yapılan açıklamada, Baş Haham Yusuf'un,ülkeye yapacağı ziyaret kapsamında Dubai'de dini eğitim verilecek bir kreşinin açılışına katılacağı ve Abu Dabi'deki Beyt Tefillah Sinagogu'nu ziyaret ederek BAE'li bazı yetkililerle bir araya geleceği ifade edilmişti.

- BAE Yahudi Topluluğu

Mayıs ayında Twitter üzerinden "Jewish Community of the UAE-BAE'deki Yahudi Topluluğu" adında resmi bir hesap açıldı.

Yeshiva World News'in aktardığı bilgilere göre, köken olarak BAE ile hiçbir bağı bulunmayan ve farklı gerekçelerle ABD, Avrupa ve Güney Afrika'dan BAE'ye gelen 2 bin ile 3 bin arasında kişi, toplamda 150 Yahudi aile Abu Dabi ile Dubai'de ikamet ediyor.

Uzun süredir başta BAE olmak üzere Körfez ülkeleri ile İsrail arasında perde arkasından yürütülen ciddi temas süreci, ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Ağustos’ta BAE 'nin, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail ile "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmasıyla alenileşmişti.

Beyaz Saray'da 15 Eylül'de düzenlenen resmi törende, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.




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