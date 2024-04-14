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Gündem İsrailli bakanlardan birbiri ardına açıklama! İran'a operasyon masada
Gündem

İsrailli bakanlardan birbiri ardına açıklama! İran'a operasyon masada

Yeniakit Publisher
2024-04-14 17:03:00 - 2024-04-14 17:09:08
İsrailli bakanlardan birbiri ardına açıklama! İran'a operasyon masada

Aralarında İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz'ın da olduğu Yahudi bakanlar, İran'a verilecek olası karşılığa ilişkin birbiri ardına açıklamada bulundu.

İran'ın dün gece İsrail'e düzenlediği insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırısının ardından İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz'ın da aralarında olduğu Yahudi bakanlardan birbiri ardına açıklama geldi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, İran'ın İsrail'e yönelik İHA ve balistik füzelerle düzenlediği saldırıya ilişkin ordu radyosuna açıklama yaptı. Katz, "İran İsrail'e saldırırsa biz de saldıracağız dedik ve bu hâlâ geçerli" dedi.

İsrail Aliya (Yahudi göçü) ve Entegrasyon Bakanı Ofir Sofer ise ordu radyosuna yaptığı açıklamada, "İran'ın böyle bir saldırı yapma cüreti ortadan kaldırılmalı" ifadelerini kullandı.

'Sakin ve akıllıca saldırı zamanı'

İsrail Eğitim Bakanı Yoav Kisch de sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kisch, sakin ve akıllıca karşılık verileceği vaadinde bulunarak saldırı zamanının geldiğini söyledi. 

İsrail'in faşist Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Gvir, "Şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.
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İsrail'in İran'ın saldırısına vereceği karşılığa, bugün toplanan İsrail Savaş Kabinesi karar verecek.

İran Dışişleri Bakanı: Devam etme niyetimiz yok!

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, operasyonun tamamlandığını belirterek şunları söylemişti:

"Meşru savunma hakkının kullanılması, İran'ın bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe karşı sorumlu yaklaşımını göstermektedir. İran İslam Cumhuriyeti'nin bu noktada savunma operasyonlarına devam etme niyeti yoktur ancak gerekirse yeni bir saldırıya karşı meşru çıkarlarını korumaktan da çekinmeyecektir."

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