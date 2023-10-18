İsrailli Bakandan skandal paylaşım! 'Gazze'ye girmesi gereken tek şey yüzlerce ton patlayıcı'

Ben-Gvir, Gazze Şeridi'ndeki hastane bombalanması ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. Ben-Gvir paylaşımında, "Hamas elindeki rehineleri serbest bırakmadığı sürece Gazze'ye girmesi gereken tek şey, bir gram insani yardım değil, Hava Kuvvetleri'nden yüzlerce ton patlayıcıdır." dedi.

ORDU SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi’ndeki Baptist Hastanesi'ne (Al Ahli Arab Hastanesi) düzenlenen hava saldırısıyla ilgili, “Bunun İsrail hava saldırısı olup olmadığını bilmiyorum” dedi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Baptist Hastanesi'ne (Al Ahli Arab Hastanesi) düzenlendiği hava saldırısının ardından açıklama yapan İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari, hastanenin bombalamasıyla ilgili detaylara sahip olmadıklarının belirterek, "Ayrıntıları alıp kamuoyunu bilgilendireceğiz. Bunun İsrail hava saldırısı olup olmadığını bilmiyorum” dedi.

FİLİSTİN’DE 3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Gazze Şeridi’nde hastaneye düzenlenen saldırının ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 3 günlük ulusal yas ilan etti. İsrail bombardımanları nedeniyle binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin bulunduğu hastanede, en az 500 kişi hayatını kaybetti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

DSÖ'DEN AÇIKLAMA

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, “Gazze'nin kuzeyindeki El Ahli Arap Hastanesi'ne düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İlk raporlar yüzlerce ölü ve yaralı olduğunu gösteriyor. Sivillerin ve sağlık hizmetlerinin derhal korunmasını ve tahliye emirlerinin geri alınmasını talep ediyoruz” dedi.