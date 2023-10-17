İsrailli Bakandan skandal paylaşım
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir hastane saldırısı sonrası sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yaptı.
Ben-Gvir, Gazze Şeridi'ndeki hastane bombalanması ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. Ben-Gvir paylaşımında, "Hamas elindeki rehineleri serbest bırakmadığı sürece Gazze'ye girmesi gereken tek şey, bir gram insani yardım değil, Hava Kuvvetleri'nden yüzlerce ton patlayıcıdır." dedi.
İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi’ndeki Baptist Hastanesi'ne (Al Ahli Arab Hastanesi) düzenlenen hava saldırısıyla ilgili, “Bunun İsrail hava saldırısı olup olmadığını bilmiyorum” dedi.
İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Baptist Hastanesi'ne (Al Ahli Arab Hastanesi) düzenlendiği hava saldırısının ardından açıklama yapan İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari, hastanenin bombalamasıyla ilgili detaylara sahip olmadıklarının belirterek, "Ayrıntıları alıp kamuoyunu bilgilendireceğiz. Bunun İsrail hava saldırısı olup olmadığını bilmiyorum” dedi.
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