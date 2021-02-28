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Dünya İsrailli bakan Ürdün Kralı 2’nci Abdullah ile gizlice görüştü
Dünya

İsrailli bakan Ürdün Kralı 2’nci Abdullah ile gizlice görüştü

Körfez'de normalleşme rüzgarları kaldığı yerden devam ediyor. İsrail'in Yediot Ahronot gazetesi, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz’ın Ürdün Kralı 2’nci Abdullah ile gizlice bir araya geldiğini yazdı.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 14:41:00 - 2021-02-28 14:42:19
İsrailli bakan Ürdün Kralı 2’nci Abdullah ile gizlice görüştü

İsrail'de yayın yapan Yediot Ahronot gazetesi, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz’ın Ürdün Kralı 2’nci Abdullah ile gizlice bir araya geldiğini yazdı. Görüşmenin ne zaman yapıldığına ilişkin bilgi verilmedi.

Habere göre, Gantz, söz konusu gizli görüşmeyi partisi Mavi-Beyaz’ın aktivistleri ile yaptığı çevrim içi toplantıda açıkladı.

Gantz, “Ürdün ile ilişkiler büyük bir servet ve binlerce kat daha iyi olabilirdi.” dedi.

"İstenmeyen bir kişi"

Kral Abdullah ve Ürdünlü yetkililerle sürekli iletişim halinde olduğunu belirten Gantz, “Maalesef (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu Ürdün'de istenmeyen bir kişi ve varlığı ilişkilerin ilerlemesine engel oluyor.” ifadelerini kullandı.

Ürdün makamlarından görüşmeye ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail yerel basınında yer alan haberlere göre, İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ile Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi'nin de iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için 3 Aralık 2020’de gizlice bir araya geldiği bildirilmişti.

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Yorumlar

asim keskin

neen gizli yapiyorlar ki. kimden korkuyorlarsa
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