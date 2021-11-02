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Dünya İsrailli Bakan tekerlekli sandalyeye uygun araç sağlanmadığı için İklim Değişikliği Konferansı'na katılamadı
Dünya

İsrailli Bakan tekerlekli sandalyeye uygun araç sağlanmadığı için İklim Değişikliği Konferansı'na katılamadı

İsrail Enerji Bakanı Karine Elharrar, toplantının yapıldığı alana ulaşım için sunulan araçların tekerlekli sandalyeli kişilere uygun olmaması nedeniyle İskoçya'daki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'na iştirak edemedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 09:51:00 -
İsrailli Bakan tekerlekli sandalyeye uygun araç sağlanmadığı için İklim Değişikliği Konferansı'na katılamadı

Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, konferansı düzenleyen yetkililerin yaklaşık 2 saat boyunca, tekerlekli sandalyeye mahkum Elharrar'ın geldiği araçla toplantının yapıldığı alana gitmesine izin vermediği belirtildi.

Yetkililerin Elharrar'a ulaşım için başka bir araç önerdiği ancak bu aracın da tekerlekli sandalye kullanan kişilere uygun olmadığı ifade edildi.

Bunun üzerine kas distrofisi olan Elharrar'ın kaldığı otele geri döndüğü kaydedildi.

İsrailli Bakan Elharrar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, zirveyi organize eden BM'ye tepki göstererek, "2021'de engelliler için erişilebilirliği teşvik eden BM'nin kendi etkinliklerinde erişilebilirlik konusunda endişelenmemesi üzücü." ifadesini kullandı.

Öte yandan İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, İklim Değişikliği Konferansı'na katılan Başbakan Naftali Bennett'in olayı duyduktan sonra Elharrar'ı telefonla arayarak bunun kabul edilmez olduğunu dile getirdiği aktarıldı.

Bennett'in salı günkü toplantıya giderken Elharrar'ın aracının da kendi konvoyuna dahil edilmesi talimatını verdiği kaydedildi.

 

 

 

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