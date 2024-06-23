İsrailli bakan aşağılık işgal planını anlattı! Batı Yaka'daki ilhakın ses kaydı

TAHSİN HAN

Barbar İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının yanı sıra işgal altındaki Batı Yaka’da Filistinlilere yönelik baskın, saldırı ve gözaltıları da devam ediyor. İsrail’in faşist Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in ABD basınına sızan konuşması, Başbakan Benjamin Netanyahu hükümetinin Batı Yaka’daki ‘geçici’ iddia edilen ‘askeri işgaline’ ilişkin durumu değiştirmeye çalıştığını ortaya koydu.

The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, Smotrich, 9 Haziran’da Batı Yaka’da düzenlenen bir toplantıda, yasadışı İsrailli yerleşimcilere hükümetin, Batı Yaka’nın yönetilme şeklini değiştirmek ve resmi olarak ilhak ile suçlanmadan bölgedeki kontrolünü sağlamlaştırmak için gizli bir çaba gösterdiğini söyledi. Smotrich, bu özel görüşmede, amacın Batı Yaka’nın Filistin devletinin parçası olmasını engellemek olduğunu söyledi. Faşist bakan, yerleşimcilere, “Size söylüyorum; bu mega dramatik. Bu tür değişimler bir sistemin DNA’sını değiştirir” dedi.

Plan uygulamaya geçirildi

Bakan Smotrich’in konuşması İsril’in “Batı’daki durum geçici işgal, ilhak değil” açıklamasına aykırı bir yaklaşımı ortaya koydu. Buna göre, İsrailli bakan, ses kaydında, Batı Yaka’daki yetki ve otoriteyi İsrail ordusundan alıp kendisi için çalışan sivillere devretmeyi öngören bir programın çerçevesini çizdi. Söz konusu planın bazı kısımları son 8 ay içinde uygulamaya geçirildi, bazı yetkiler sivillere devredildi.

Yarım saat konuşan Smotrich’in konuşmasını kaydeden ve ABD gazetesine ulaştıran kişi, bakanın ırkçı Yahudilerden ayrıca destek ve yardım da talep etti. Smotrich ses kaydında şöyle konuşuyor. “7 Ekim’den sonra İsrail toplumunda bir konsensüs oluştu. Bunun yolu yerleşimleri geliştirmektir ve biz de İsrail Devleti’nin yerleşimleri düzenli bir şekilde geliştirmesiyle sonuçlanacak geniş yapısal süreçleri gerçekleştirmeye odaklanıyoruz. Batı Yaka için ayrı bir sivil sistem oluşturduk, Savunma Bakanlığı bünyesinde bir ofis var. Orada bir bakan var. Orada bir yönetim var, yönetim için bir CEO var, bir devlet dairesinin CEO’su olarak kabul ediliyor. Bunu uluslararası kamuoyu ve hukuki bağlamda sindirmek daha kolay olacaktır. Böylece burada yaptığımızın ilhak olduğunu söylemeyeceklerdir. Biz de isteğimizi daha rahat yapacağız. Bu plandanın detaylarından Netanyahu’nun da haberi var.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Smotrich ayrıca yerleşimi teşvik etmek için yeni ulaşım sistemleri kuracaklarını belirterek, “Batı Yaka’ya 1 milyon Yahudi getireceğiz” dedi.