İsrail'in yeni hedefi! Özay Şendir: Dehşet verici bilgiler var

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başlamasının ardından son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özay Şendir'in CNN Türk yayınındaki açıklamaları şöyle:

BUNDAN SONRA NASIL BİR İSRAİL İZLEYECEĞİZ?

Bu ateşkes en fazla 10 güne kadar uzayabilirdi. Biz 6’yı devirdik, bu iş 4 gün daha uzar mı uzamaz mı? Bu konuşuluyordu. CIA direktörü, Mısır İstihbarat Başkanı, Katarlı yetkililer kalıcı ateşkes nasıl olur bunu konuşuyorlardı. Bunun da yolu neydi? Rehineleri 5 gruba ayırdılar. Gazze’de 160 civarında rehine kaldı. İsrail askerleri var, yaşlı İsrail askerleri var, kadın askerler var, rehin alındıktan sonra hayatını kaybetmiş rehinelerin cesetleri var. Bugüne kadar gördüğümüz pazarlığın basit tarafıydı. Kadınlar ve çocuklar takas oldu. Asıl zor olan şey erkekler ve askerler durumuydu.

Esas problem şu: Bu sabah Gazze’den roket atıldığını söyledi İsrail, ancak atılan roket boş bir yere düştü. Buna karşılık İsrail hemen vurmaya başladı. Güneyi vurdu hava harekatında.

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İSRAİL'İN YENİ HEDEFİ

Burada sıkıntılı olan durum şu: İsrail medyasında son üç gündür müthiş dehşet verici bilgiler yer alıyor. İsrail nereyi hedef alacak? Okulları. Gazze şeridinde okullar BM’nin kurduğu okullardı. O okullardaki öğretmenlerden bir tanesinin rehinelerden birini sakladığı iddiası var. Serbest bırakılan rehinelerden biri okulda öğretmenlerden birisi tavan arasında 50 gün beni sakladı. Görünen o ki BM’ye ait okullar da İsrail’in hedefi. İsrail hava kuvvetleri durumdan faydalanıyor. Askerlerin olmadığı bölümde hava saldırıları düzenliyor.

Gazze’de iş kalmadı. Yoksullaştırarak yok ederek bir yerden sonra onların kendi başına gitmesini sağlarsınız. İsrail’in Gazze’ye verdiği zarar insansızlaştırma.

‘ABD’NİN ORTA DOĞU’DAKİ ÇIKARLARI BİTMEYE BAŞLADI’

Suriye ve Irak’taki ABD üstlerine 60 civarında saldırı düzenlendi. Lübnan’dan ABD vatandaşlarını tahliye etmek zorunda kaldı. İsrail Gazze’yi vurdukça, ABD onu destekledikçe ABD’nin Orta Doğu’daki bütün çıkarlar şu anda bitmeye başladı.

Hamas’ın elinde 8 tane ABD’li rehine var. ABD dedi ki hep kendi rehinelerimi kurtarayım. İsrail dünyada hiç bu kadar zorlanmamıştı. Biden diyor ki iki başkentte çözüm. Göz yumulan İsrail 93’te Oslo anlaşması imzalandığında Batı Şeria’da yerleşimci, işgalci Yahudi sayısı 180 bindi, bugün 760 bin. Bundan sadece 4 ay önce biz ne gördük.

ABD NE YAPMAYA ÇALIŞIYOR?

Şu ana kadar ABD Başkanı ile İsrail Başbakanı arasında 15 telefon konuşması yapıldı. CIA direktörü Katar’da, ABD sürecin fazlasıyla içinde. ABD’nin ne yapmak istediğini şundan yana okumak zor. ABD dünya barışı için, İsrail için bir şey yapmıyor. ABD 5 Kasım’da seçime giderken, ülkenin en büyük sermaye grubu, medya grubunu oluşturan Yahudileri mutlu etmeye çalışıyor.

BİZ NE YAPACAĞIZ?

ABD tarih boyunca her gittiği yerden kuyruğuna teneke bağlanarak yollandı. Vietnam’da öyle, Kore’den de kaçarak gittiler, Irak’tan öyle gittiler, Suriye’de 900 askeri kaldı.

Bir büyük proje yaparsınız ama bunu 13-14 bin km’den uygulayamazsınız.

Dünyada şehir savaşında en tecrübeli ordu TSK’dır. ABD’nin nükleer silahı olması bir şeyi değiştirmez. Kimse nükleer silah kullanamaz. ABD’nin nükleer gücünü tehdit olarak görmemek gerekiyor. Türkiye, ABD’nin Suriye ve Fırat’ın doğusunda bir Kürk devletçiliği oluşturma işini üç yaptığı harekat ile bozdu. Geçti o iş.

Bölgede ne yapmaya çalışıyor? Bölgede Doğu Akdeniz garip bir şekilde silah yuvası oldu. Yukarıda Rusya’nın askeri var, Çin donanması bölgeye geldi. ABD niye bölgede başka devletçikler kurmaya çalışıyor. ABD, Orta Doğu’da İsrail ile müttefik ülkeler kurmak ister.

ABD 8 rehinesini kurtarmaya çalışıyor. ABD, 3 tane ultra Ortadoks Yahudi partiden de kurtulmaya çalışıyor.

ABD’nin orduya katılımı düşük. ABD kendine paralı asker yaratıyor. Hikaye bu kadar basittir.

ABD'NİN HATASI

ABD Şöyle bir hata yaptı. Bir zamanlar Irak’ın kuzeyinde Barzani ailesi ile yürüyorlardı. Ardından Talabani’yi PKK’nın Suriye koluna yüklediler. Orada müttefikimiz diye silahla donattılar. ABD, Barzani ailesinin yolsuzlukla suçladı. ABD artık bir Kürt devleti değil PKK devleti kurmanın peşine düşmüştü, orada da TSK çıktı karşısına.

Kıbrıs’taki üsten İsrail’E 60’ın üzerinde sefer düzenlendi. Savaş malzemesi taşındı. ABD ile güvenip yola çıkma hikayesi var ya kasım ayı Ukrayna’ya en az yardım yapıldığı ay oldu. ABD ve Almanya, Ukrayna’yı bulunduğu hat kadar silah verme konusunda uzlaştılar. Zelenski’yi, Rusya ile masaya oturmaya ikna etmeye çalışıyorlar.