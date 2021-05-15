İsrail'in vurduğu medya binasındaki gazeteciler gözyaşlarını tutamadı

İsrail terör devletinin katliamları gizlemek için medya binasını bombalamasının ardından, faciayı yaşayan gazeteciler gözyaşlarına hakim olamadı.

İsrail medya binasını vurdu

İsrail savaş uçakları, Gazze'de içinde Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ve Katar merkezli televizyon kanalı Al Jazeera'nın ofislerinin de bulunduğu yüksek katlı binayı vurarak yıktı.

İsrail'den yapılan açıklamada saldırının gerekçesi olarak binada Hamas’ın askeri varlıklarının bulunması gösterildi. Cela adlı 13 katlı bina İsrail savaş uçaklarından atılan birkaç füzeyle yerle bir edildi. AP ve Al Jazeera bürolarının yanı sıra doktor muayenehaneleri ile avukatlık bürolarının da olduğu binada 60 daire bulunuyordu.

Beyaz Saray'dan açıklama

Beyaz Saray Basın Sekreteri Twitter'dan paylaştığı mesajında 'İsrailliler ile gazetecilerin ve bağımsız medyanın güvenliği için iletişime geçtik. Bağımsız medyanın güvenliğini sağlamak büyük bir sorumluluktur' ifadelerine yer verdi.

Hamas saldırı sonrası 'Deprem etkisi yaratacak hamlemizi beklesinler' açıklamasında bulundu. Gazze'deki birçok bölgeye internet hizmeti de sağlayan kulelerin bulunduğu binanın vurulacağı İsrail tarafından duyurulmuştu.

Al Jazeera: İsrail saldırısı barbarca bir eylemdir

Al Jazeera'den yapılan açıklamada, "İsrail'in yaptığı, gazetecilerimizin hayatını hedef alan ve gerçeği ortaya çıkarmalarını engellemeyi amaçlayan barbarca bir eylemdir." ifadeleri kullanıldı.

Gazeteciler gözyaşlarına hakim olamadı

İsrail'in saldırısının ardından enkazın ortasında kalan gazeteciler ise gözyaşlarına hakim olamadı.