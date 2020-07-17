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Dünya

İsrail'in teröristleri, Müslümanlara böyle eziyet etti!

Terör devleti İsrail'in, Filistin'deki Müslümanlara yönelik zulmüne bir yenisi daha eklendi. Kameralara yansıyan görüntülerde İsrailli teröristlerin, yaraladıkları sivile müdahale etmeye gelen sağlık çalışanlarına dahi baskı ve şiddet uyguladığı görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 16:28:00 -

Terör devleti İsrail, Filistinlilere yönelik zalim uygulamalarına devam ediyor.

Yüz binlerce Filistinli'yi öldüren, milyonlarcasını yerinden eden katil İsrail, silahlı müdahalelerini bugün de sürdürdü.

Filistinli katiller, birçok sivile silahla saldırırken, yaralılara yardıma gelen sağlık personellerini engellemeye çalıştı.

Yürek yakan o anlar kameralara yansıdı.

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