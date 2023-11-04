İsrail'in planı işliyor, Gazze boşaltılıyor! 730 çifte vatandaş Refah'tan geçecek!
Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçmesine izin verilen kişi sayısı açıklandı.
Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçmesine izin verilen kişi sayısı açıklandı.
Refah Sınır Kapısı’ndan yabancı uyruklu veya çifte vatandaş olan 730 kişinin Mısır'a geçmesine izin verileceği açıklandı.
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