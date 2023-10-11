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Dünya İsrail'in planı belli oldu: Gazze'yi Mısır'a sürmek
Dünya

İsrail'in planı belli oldu: Gazze'yi Mısır'a sürmek

Yeniakit Publisher
2023-10-11 14:17:00 -
İsrail'in planı belli oldu: Gazze'yi Mısır'a sürmek

Gazze'ye kara operasyonu yapacaklarını söyleyen İsrail'den hâla ses çıkmazken, İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Washington yönetimi son 24 saatte Filistinlileri ve ABD vatandaşlığı taşıyanları Gazze Şeridi'nden tahliye etmek için diğer ülkelerle koordineli şekilde Mısır üzerinden bir insani koridor kurma hazırlıklarına başladı.

Gazze'ye kara operasyonu yapacaklarını söyleyen İsrail'den hâla ses çıkmazken, İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Washington yönetimi son 24 saatte Filistinlileri ve ABD vatandaşlığı taşıyanları Gazze Şeridi'nden tahliye etmek için diğer ülkelerle koordineli şekilde Mısır üzerinden bir insani koridor kurma hazırlıklarına başladı.

Haberde, Mısır'dan sonra nereye yerleşeceklerine ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

İsrail'deki ABD Büyükelçiliği'nden bir yetkili KAN'a yaptığı açıklamada, "Mısırlılar adına konuşamayacağını ancak onların buna izin vereceğinden emin olduğunu" ifade etti.

Mısır'dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.
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