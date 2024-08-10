İsrail’in okul katliamı sonrası Arap Birliği harekete geçti!

İsrail’in soykırımının 309. gününde, Gazze merkezindeki Al-Daraj mahallesinde yerinden edilmiş insanların yaşadığı Et-Tabiin okulunu hedef alarak sivillere yönelik yeni bir katliam yaptı. Siyonist İsrail’in saldırısı sonucu 100’den fazla sivil şehit oldu.

İşgalci İsrail’in sivillere yönelik saldırısı sonrası Arap Birliği’nden kınama geldi.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebul Gayd, “İsrail'in sabah namazı vaktinde yerinden edilmiş sivilleri barındıran Gazze'deki bir okulda gerçekleştirdiği ve 100'den fazla Müslümanın ölümüne ve yüzlercesinin yaralanmasına neden olan katliamı ‘en güçlü’ ifadelerle kınıyoruz” açıklamasını yaptı.

Gayd, açıklamasında, uluslararası topluma ateşkes için 'İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunuldu.

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