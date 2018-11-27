İsrail'in Müslüman ülkelere yakınlaşması sürüyor!

İsrail'in iki Müslüman ülke Bahreyn ve Sudan ile diplomatik ilişkiler kurmak için girişimde bulunduğu belirtildi.

İsrail'in Kanal 2 televizyonuna konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen İsrailli üst düzey bir yetkili, Bahreyn ile diplomatik ilişkilerin başlatılması için iki ülkenin görüştüğünü söyledi.

İsrailli yetkili, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlatılması için ne tür girişimlerde bulunulduğuna dair ise bilgi vermedi.

İsrail'e 40 yıl aradan sonra ilk resmi ziyareti gerçekleştiren Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi ile ortak basın toplantısı düzenleyen Başbakan Benyamin Netanyahu, Bahreyn'le diplomatik ilişki kurma eğiliminde olduklarını doğruladı.

İsrail Ekonomi Bakanı Bahreyn'e davet edildi

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nda (KAN) yer alan habere göre, Ekonomi Bakanı Eli Cohen, gelecek yıl nisan ayında Bahreyn'de düzenlenecek konferansa davet edildi.

Bahreyn ise söz konusu habere yönelik henüz bir açıklama yapmadı.

Hedefteki diğer ülke Sudan

Körfez ülkesi Umman'a yaptığı ziyareti işaret eden Netanyahu, yakın zamanda başka Arap ülkelerini de ziyaret edeceğini dile getirdi.

Bu arada diplomatik kaynaklar, İsrail'in Bahreyn'in yanı sıra Sudan'la da diplomatik ilişki kurmaya hazırlandığını ifade etti.

İsrail ile Körfez ülkeleri arasındaki yakınlaşma

Son günlerde başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere körfez ülkelerinin İsrail ile yakınlaşması dikkati çekiyor.

İlk önce İsrail Milli Takımı'nın Katar'ın başkenti Doha'da 25 Ekim — 3 Kasım tarihlerinde düzenlenen Dünya Jimnastik Şampiyonası'na katılması gündeme gelmişti.

Netanyahu, 26 Ekim'de ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan bir diğer Körfez ülkesi Umman'a resmi ziyaret gerçekleştirmişti.

BAE yönetimi de Uluslararası Judo Federasyonu tarafından geçen ay başkent Abu Dabi'de düzenlenen Judo Grand Slam Turnuvası'na İsrailli sporcuların kendi bayrakları altında yarışmasına izin vermişti.

İsrailli bir judocunun final maçını kazanması sebebiyle 28 Ekim'de İsrail ulusal marşı, diplomatik ilişkilere sahip olmadığı Körfez Ülkelerinden BAE'nin başkenti Abu Dabi'de ilk kez çalınmıştı.

Turnuvayı izlemek için milli takımla Abu Dabi'ye gelen İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, madalya töreninde ülkesinin ulusal marşının çalınması üzerine duygusal anlar yaşayarak gözyaşı dökmüştü.

İsrail İletişim Bakanı Eyüb Kara da 30 Ekim'de BAE'nin Dubai kentinde düzenlenen telekomünikasyon konferansına katılarak bir konuşma yapmıştı.

Son olarak İsrail Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz, 7 Kasım'da Umman'da düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Konferansı'nda, İsrail, Ürdün ve Körfez ülkelerini birbirine bağlayacak Barış Demir Yolu Projesi'ni tanıtmıştı.