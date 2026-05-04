İsrail’in küresel casusluk ağı deşifre oldu: 15 binin üzerinde telefon takipte

Citizen Lab raporuna göre, İsrail'in 1970'li yıllardan kalma eski ağlarından en modern 5G sistemlerine kadar tüm altyapısı, sofistike yazılımlarla küresel bir takip cihazı haline getirildi. Raporda, aralarında Tayland, Güney Afrika, Norveç ve Malezya’nın da bulunduğu çok sayıda ülkede 15 bin 700'den fazla telefon üzerinden konum tespit girişimi yapıldığı kaydedildi.

"SkyLock" ve paravan operatörler devrede

Siber güvenlik şirketi Cognyte bünyesindeki Verint’in, "SkyLock" adlı takip sistemini Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkelere sattığı iç yazışmalarla belgelendi. Bir diğer siber istihbarat şirketi Rayzone'un ise İsviçre merkezli Fink Communications'ın altyapısını kullanarak "meşru bir operatör" kılığına girdiği ve küresel ağda gizlice takip yaptığı belirlendi.

Sinyalizasyon sistemleri manipüle ediliyor

Raporda, saldırganların şu teknik sistemleri hedef aldığı belirtildi:

SS7 Sinyalizasyon Sistemi: 1970'lerde geliştirilen ve halen kullanılan eski ağ protokolü.

1970'lerde geliştirilen ve halen kullanılan eski ağ protokolü. Diameter Sistemi: 4G ve 5G ağlarını yöneten yeni nesil sistem.

4G ve 5G ağlarını yöneten yeni nesil sistem. SIMjacking: Hedef telefona kullanıcının fark edemeyeceği gizli bir kısa mesaj gönderilerek, SIM kartın cihaz konumunu paylaşmaya zorlanması yöntemi.

İsrailli operatörlerin altyapısı kullanıldı

Takip operasyonlarının özellikle İsrailli telekomünikasyon şirketleri 019Mobile ve Partner Communications ağları üzerinden yürütüldüğü tespit edildi. 019Mobile yaptığı açıklamada sanal bir operatör olduklarını ve kimliklerinin taklit edilmiş olabileceğini iddia ederek suçlamaları reddetti. Fink Communications ve Cognyte gibi diğer adı geçen dev şirketler ise konuya ilişkin soruları cevapsız bıraktı.