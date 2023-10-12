İsrail'in korkulu rüyası! El Kassam Tugayı'ndan bomba paylaşım
Kana susayan bebek katili İsrail'in korkulu rüyası haline gelen Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, yeni bir video paylaştı.
RECEP YEŞİL İSTANBUL
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından terör devleti İsrail'e karşı başlatılan Aksa Tufanı harekatı devam ediyor.
Filistinli mücahitler İsrailli teröristleri hedef alırken, siyonist katiller Filistinli kadın ve çocuklar dahil olmak üzere tüm sivilleri hedef alıyor.
Abluka altında tutulan Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'in korkulu rüyası İzzeddin el-Kassam Tugayları kahramanca direnişini sürdürüyor.
Yeni video paylaşıldı
Dünyanın kafasına kuma gömdüğü İsrail terörüne karşı dimdik mücadele eden İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın eğitim videosu tüyleri diken diken etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Görüntülerde Filistinli mücahitlerin terör devleti İsrail tarafından dikilen telleri nasıl geçtiği yer alıyor.